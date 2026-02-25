多彩な戦いぶりとライバル関係で記憶に残る王者となった内藤大助 photo by Reuters/AFLO井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち21：内藤大助 もし、運命的なライバルとの出会いがなければ、記憶に残る世界チャンピオンとしての内藤大助（宮田）はなかったかもしれない。「変則戦法を操るおもしろいボクサーだったけど、どこか地味な印象は拭えない」。口さがないファンや批評家に、そんなひと言で総括されてい