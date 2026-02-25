©御前モカ(秋田書店）2024【漫画】本編を読む主人公・秋山紅葉（もみじ）ががんの宣告を受けるところから始まる漫画『おはよう、おやすみ、また明日。』（御前モカ/秋田書店）。キャビンアテンダントの仕事ぶりを描いた「CREWでございます！」シリーズで知られる漫画家・御前モカさんが、自身の闘病体験をもとに描いた作品だ。闘病体験を描くと同時に、主人公が“限りある人生だからこそ”とよりよく生きることを模索してい