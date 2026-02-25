TWICEのジヒョが、圧巻のプロポーションで魅了した。ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ジヒョ、隠し切れないボリューム感公開された写真には、現在開催中のTWICEワールドツアー「READY TO BE」のステージ衣装を着たジヒョの姿が収められている。ジヒョは、華やかなクリスタル装飾が目立つホワイトのブラトップ姿で、圧倒的なボリューム感と引き締まった腹筋を惜しげもなく披露。また、