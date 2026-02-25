最近、うれしいことと心配なことがあった。前者は、ミラノ・コルティナオリンピックでの日本選手団の大活躍。後者は、日本経済の先行きについて、「失われた40年に向かう」「時すでに遅し」など、悲観的な見通しを聞いたり読んだりしたことだ。スポーツ界は好調なのに、日本経済の低迷は続くのだろうか。経済力とスポーツの強さは無関係？今回の冬季五輪で、日本勢はスキーのジャンプ、スノーボード、フリースタイルスキー、スピー