21日の非公開練習で秘かに実施「こういう時間の使い方があるのか」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は24日、宮崎キャンプを打ち上げた。14日からの合宿期間限定のアドバイザーとして参加していたパドレスのダルビッシュ有投手は、この日を以てひとまず“お役御免”となったが、チームにとって厄介な課題だったピッチクロックへの対応に関して、大きな役割を果たした。今