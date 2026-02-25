【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３７０・４４ドル高の４万９１７４・５０ドルだった。値上がりは２営業日ぶり。ＡＩ（人工知能）に業務を代替されるとの懸念から売りが優勢だったソフトウェア関連の銘柄などに買い戻しの動きが出た。この日発表されたホームセンター大手ホーム・デポの業績が市場予想を上回り、住宅市場が底堅く推移しているとの見方も、相場を