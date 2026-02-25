ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が24日（日本時間25日）、フロリダ州ダンイーデンでのブルージェイズとのオープン戦後、取材に応じ、米国代表の主将として出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。17年の第4回WBCで初優勝した米国代表の2大会ぶり奪還に燃える主将は、近づく決戦に向けて「待ちきれないよ。本当に楽しい大会になると思う。一番クールなのは、多くの国が最高の選手たちを