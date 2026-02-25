新庄監督（左手前）の視線を受けながら打撃練習する日本ハムの郡司＝名護日本ハムは24日、沖縄県名護市でのキャンプを打ち上げた。最終日は青空の下、フリー打撃などが行われた。開幕戦で4番を打つ郡司が手締めを行い「緊張感と活気がうまく混ざった、いいキャンプになった」と充実した表情であいさつした。野手は激しい定位置争いが続く。二塁手に挑戦する野村は実戦で好調さをアピールした。新選手会長の清宮幸が右肘関節炎