◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)24日に女子シングルス2回戦が行われ、日本勢は張本美和選手、大藤沙月選手、橋本帆乃香選手、長粼美柚選手が勝ち上がりました。張本選手(世界ランク6位)はエジプトのゴーダ選手(同27位)と対戦。もつれた第2ゲームを逆転で勝ちきるなど、3-0(11-6/11-9/11-4)でストレート勝ちを収めました。橋本選手(同11位)はルーマニアのセーチ選手(同26位)と熱戦を繰り広