「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、４３歳になったことを報告した。２５日までに自身のインスタグラム「２０２６年２月２３日。４３歳になりました〜」と明かし、「数日前からプレゼントを届けてくださったり職場の方々や家族からパーティーをしてもらったりわたしの行きたいところへ付き合ってくれたり言いたいこと、溜まってることをこんな時だからこそ吐き出させてくれたりどうしても誕