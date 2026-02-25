【モデルプレス＝2026/02/25】セブン‐イレブン・ジャパンは、3月9日の「裏グミの日」に合わせ、噛み応えのあるハードグミに特化した数量限定の6商品を、2月26日（木）より、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆“ハードグミ派”なら見逃せない6品セブン‐イレブンでは急成長する「ハードグミ」市場のトレンドを背景に、9月3日の「グミの日