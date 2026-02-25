今日25日(水)は、九州から東北にかけて広く雨が降り、関東など太平洋側では雷を伴い激しく降る所があるでしょう。日中の気温は昨日より低くなる所が多く、寒さが戻りそうです。広く本降りの雨太平洋側では激しい雨や落雷も今日25日(水)は、低気圧や前線の影響で九州から東北にかけて広く雨となるでしょう。九州は朝にかけて、中国、四国は昼過ぎにかけて、近畿や東海は夕方にかけて本降りの雨が降りそうです。太平洋側では激しい