【経済指標】 ＊住宅価格指数（12月）23:00 結果0.1% 予想0.4%前回0.7%（0.6%から修正）（前月比) ＊住宅価格指数（第4四半期） 結果0.8% 予想N/A前回0.3%（0.2%から修正）（前期比) ＊Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00 結果1.38% 予想1.30%前回1.42%（1.39%から修正）（前年比) ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）0:00 結果91.2 予