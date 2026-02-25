NY株式24日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49174.50（+370.44+0.76%） S＆P5006890.07（+52.32+0.77%） ナスダック22863.68（+236.41+1.04%） CME日経平均先物57925（大証終比：+585+1.01%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。ナスダックは取引開始直後は下げて始まったものの、すぐにプラスに転じ大幅高となった。本日はソフトウエア関連株にも買い戻しが膨らみ、セ