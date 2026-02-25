きょうは、久しぶりに広い範囲でまとまった雨の一日となりそうです。日本列島に前線がのびていて、前線上を低気圧が進むためです。前線や低気圧に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側ほど大気の状態が不安定となるでしょう。関東地方でも、朝の通勤通学の時間帯には広く本降りになってきそうです。雨雲は次第に東へと移動しますので、西日本は午後、雨がやむところが多いでしょう。ただ、関東地方は夜まで雨