歌手の氷川きよし（48）が24日までにインスタグラムを更新。“爆泣き”したことを明かした。氷川は「世界で観られてるはるな愛お姉ちゃんのNetflix映画1位のThis is I」と書き出し、10日に配信がスタートした、はるなの人生を描いた作品「This is I」に言及し、ショート動画を添付した。そして「何度も爆泣き。人知れない孤独と愛ちゃんの幸せを勝ち取るための強い心と勇気に感動した。お姉ちゃんの人柄と人間性も伝わってきた