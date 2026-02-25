日本女子代表(なでしこジャパン)は3月からオーストラリアで開催される女子アジアカップに臨む。24日にはMF松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)がオンライン取材に参加。「フル代表でこういう大きな大会は初めて。少し緊張はしているけど、こういう厳しい大会こそ、すごく楽しみな気持ちでいっぱい」とやる気をみなぎらせている。12チーム参加の今大会は、2027年にブラジルで行われる女子W杯の予選も兼ねる。上位6か国に入れ