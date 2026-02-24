「ビームス（BEAMS）」が、創業50周年と「ビームス 原宿」のリニューアルオープンを記念し、「ドクターマーチン（Dr.Martens）」とコラボレーションしたシューズを発売する。3月3日からビームス 原宿で、3月5日からビームスレーベル取扱店舗、Dr. Martens SHOWROOM TYO、両ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボシューズは、ドクターマーチンの4ホールシューズ「ローウェル（LOWELL）」をベー