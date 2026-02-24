東京・大田区の成田山圓能寺が、欠品が続いていた「身代わりお守り」の授与を再開した。郵送対応は行っておらず、授与の対応時間は毎日10時から17時まで。【画像をもっと見る】同寺の「身代わりお守り」は、持ち主の身代わりになって怪我や病気から守ってくれるとされているアイテム。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」を連想させるドット柄のデザインから通称“ギャルソンお守り”として一部ファッション好き