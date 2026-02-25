ロシアによるウクライナへの侵攻が始まってから24日で4年。戦闘で亡くなる兵士が増え続ける中、両国間で大規模な遺体の返還が行われていて、ウクライナでは身元の確認が急がれています。◇ウクライナ西部リビウの墓地には、ロシア軍との戦闘で亡くなったウクライナ兵のお墓が並んでいます。中には、ただ亡くなった日付だけが刻まれ「無名戦士」として眠る兵士のお墓も。身元が特定できず、ひっそりと埋葬されています。墓を