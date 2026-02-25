イギリスでは先週、国王の弟であるアンドルー元王子が逮捕され、今度は前の駐アメリカ大使が逮捕されました。エプスタイン氏の人脈をめぐって、影響が広がり続けています。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。■エプスタイン氏との「交流」世界中に波紋イギリスでは、王室の権威と政治の中枢にいま「激震」が走っていると言っても過言ではない状況です。きっかけは、先月30日にアメリカの司法省が新たに公開した30