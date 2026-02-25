Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRAND LINE」（3月10日から世界独占配信）の特別上映会”ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE - FAN EVENT”が、配信開始日の3月10日に全国の映画館で行われることが決まった。【動画】Netflix『ONE PIECE』シーズン2日本語版予告この特別上映イベントで上映されるのは、シーズン２の1話、2話（日本語吹き替え版）。“始まりと終わりの町”ローグタウンから開幕し、一気に加速