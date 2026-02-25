竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第7話が24日に放送され、23年前の事件について、刑事の南良（江口のりこ）が万季子（井上）に考察を語ると、ネット上には驚きの声が相次いだ。【写真】万季子（井上真央）と対峙する南良（江口のりこ）23年前のあの日、殉職警察官と相撃ちになって死んだと思われていた銀行強盗犯を射殺したのは刑事の飛奈淳