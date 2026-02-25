長崎市の最南端に位置する野母半島から西へ約4キロの沖合に端島がある。通称、軍艦島。明治時代から昭和時代にかけて海底炭鉱で栄え、一時は島内の人口密度が世界一になるなど、まさに炭鉱バブルの象徴でもあった島だ。【画像】 世界一の人口密度を誇った無人島「軍艦島」に隠れた釣り場が…!? “裏ルート”で上陸→オールナイト釣行の一連の様子、驚きの釣果を写真で一気に見る軍艦島の空撮1974年に炭鉱が閉鎖してからは無人