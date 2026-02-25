22日夜、エレベーターが突然停止し20人が閉じ込められた事故を受け、東京スカイツリーは25日も臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーを運営している東武タワースカイツリーは、23日と24日の2日間、臨時休業し、エレベーターの総点検を行ってきましたが、25日も臨時休業すると発表しました。運営会社は、調査を続ける必要があると判断したためと説明しています。スカイツリーでは、2015年と2017年にもエレベーターに乗客が