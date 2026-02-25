競馬推進議員連盟会長でありJOC（日本オリンピック委員会）会長の橋本聖子氏が挨拶に立ち、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの選手団とともに帰国した直後、その足でNARグランプリの会場へ駆けつけたことを明かした。日本代表が史上最多となる24個のメダルを獲得した喜びに触れながら、スポーツと同様に「競馬は世界最高のエンターテインメント」と語り、両者が力を合わせてさらなる盛り上がりにつながっていくことへの期待