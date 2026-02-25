俳優の平愛梨が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。平愛梨＝テレビ朝日提供俳優やバラエティ番組で活躍する平。私生活では、2017年にサッカー選手の長友佑都と結婚し、現在は8歳・6歳・4歳・2歳の4兄弟の母として奮闘の日々を送っている。結婚後は夫と共に海外に渡り、海外での出産も経験。海外での生活の苦労について話した。現在は日本で暮らし、子どもたちと夫の試合観