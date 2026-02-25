Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が2月24日にサービス開始5周年を迎え、新TVCM2本の放送を開始した。今回放送が始まったのは、5周年を記念した「5周年 それぞれの景色」篇と、新育成シナリオ公開にあわせた「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」篇の2本。「ウマ娘」と「浦和競馬」がコラボ！夏目妃菜の軽快なトークに久保田未夢＆真名瀬日和が冷静なツッコミ「たぶん、違うよ」新登場