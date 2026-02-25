ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナが２５日までに自身のインスタグラムを更新。世界遺産検定３級に合格したことを報告した。原アナは「世界遺産検定３級合格しましたやったーっ」と合格証を手に笑顔の写真をアップした。さらに「骨折中、時間もあり旅行が好きでいつか取ってみたいなと思っていた