¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½»»°Æ¤Ï26Æü¤Ë¿³µÄÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¡§ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¤´¿³µÄ¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬¶¨µÄ¤·¡¢26Æü¤Ë½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¼ñ»ÝÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢27Æü¤È3·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë´ð