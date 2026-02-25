Ê¡²¬¸©¹Ô¶¶»ÔÄ¹Áª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸½¿¦¤Î¹©Æ£À¯¹¨»á¡Ê48¡Ë¤Ï24Æü¡¢»ÔÌò½ê¤ÇÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åê³«É¼Æü¤Î22Æü¿¼Ìë¡¢¹©Æ£»á¤Ï»öÌ³½êÁ°¤Ç´î¤Ó¹ç¤¦»Ù±ç¼Ô¤é¤òÁ°¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Ø¤ì¤ë³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¤­¤ÊÀÕÇ¤¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¡¢»ä¤Î»Å»ö¤À¡£¾Ð´é¤Ç³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£