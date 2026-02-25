ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤Ç´Ä¶­³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à8ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ì¤í¤¦´Ä¶­¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¡¢Æ±»Ô¾å¾ëÆâÄ®¤Î»ÔÊ£¹çÊ¸²½»ÜÀß¥¢¥ª¡¼¥¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤´¤ßÌäÂê¤ä¿¹ÎÓ¡¢²ÏÀî¤ÎÊÝÁ´¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÍÞÀ©¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸þ¤­¹ç¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ä³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â·¹Ä°¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£»²²ÃÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¤Ò¤¿»ÔÌ±´Ä¶­²ñµÄ¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç³«ºÅ¡£ÃÏ°è¤Ç¤Î´Ä¶­ÊÝÁ´¤Îµ¡±¿¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢