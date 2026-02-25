¥µ¥¯¥é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë½©·î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢3·î8Æü¤ËÆ±»Ô¤Î½©·î¾ëÀ×ÀÐ³À¤Ç»¨Áð¤ò¼è¤ê½ü¤¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Ìó20¿Í¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ù¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤Ï¼çºÅ¼ÔÂ¦¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£½©·î¾ëÀ×¤ËÄÌ¤¸¤ë½©·î¿ù¤ÎÇÏ¾ìÄÌ¤êÎ¾Â¦¤Ë¤ÏÌó200ËÜ¤Î¥µ¥¯¥é¤¬¤¢¤ê¡¢²Ö¸«µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡£Æ±4ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç»ÔÊ¸²½ºâ·¸¤Ø¡£Æ±·¸¡á0946¡Ê28¡Ë7341¡£