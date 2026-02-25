日本一の春スイカの生産量を誇る鹿本地方（熊本市北区植木町、山鹿市）で24日、今季の大玉スイカの出荷が始まった。JA鹿本は7月上旬まで、関東・関西を中心に135万玉の出荷を見込んでいる。小玉スイカの出荷は3月上旬から。初日に植木町の選果場に運び込まれたのは、生産者6人の約2500玉。従業員たちがベルトコンベヤーに載せ、センサーなどで外観や糖度、果肉の状態などをチェックした後、サイズ別に箱詰めしていった。同JA