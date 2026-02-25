トヨタ「“5人乗り”ヴォクシー」が“快適すぎる”と反響殺到！広々とした室内空間と使い勝手の良さで、日本のファミリー層から絶大な支持を集め続けているトヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」。2022年1月に登場した4代目にあたる現行型は、アグレッシブで個性的なフロントフェイスや、最新の「トヨタセーフティセンス」をはじめとする充実した安全装備で高い人気を誇っています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ