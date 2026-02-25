·§ËÜ¸©Å·Áð»ÔÉÍºêÄ®¤Î±ä·Ä»û¤Ë¤¢¤ë¸©»ØÄêÅ·Á³µ­Ç°Êª¡Ö³õÇß¡Ê¤«¤Ö¤È¤¦¤á¡Ë¡×¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»Þ¤Ï½Ä²£¤ËÂç¤­¤¯¹­¤¬¤ê¡¢ÅìÀ¾Ìó11¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌÌó6¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¡£ÃÏ¤òÇç¡Ê¤Ï¡Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È»Þ¤ò¿­¤Ð¤¹»Ñ¤«¤é¡Ö²éÎµÇß¡Ê¤¬¤ê¤å¤¦¤Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ùÎð¤Ï¿äÄêÌó500Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢1589Ç¯¤Î¡ÖÅ·Àµ¤ÎÅ·Áð¹çÀï¡×¤ËÅÁ¤ï¤ëÈáÏÃ¤Ë¤¢¤ë¡£Éð¾­¤ÎºÊ¤ªµþ¤ÎÊý¤¬É×¤ÎÀï»à¸å¡¢³»³õ¡Ê¤è¤í¤¤¤«¤Ö¤È¡Ë