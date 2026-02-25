【台北・小畑大悟】ソフトバンクが24日、キャンプ地の宮崎からチャーター機で台湾入りした。25日に台湾プロ野球の中信兄弟、26日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表と交流試合（いずれも台北ドーム）を行う。24日は一部の投手が台北ドームで調整。25日に先発する上沢は、日台の大勢のメディアに囲まれた。加入1年目の昨季は12勝を挙げ、今季は先発の軸として期待される右腕は「フォークボールをしっかり低め