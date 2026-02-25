1番起用が予想される近藤（ソフトバンク）が万全で大会本番に臨む。27、28日の中日との壮行試合、3月2日のオリックス、同3日の阪神との強化試合の計4試合を見据えて「本当に本番モード。しっかりと結果を出したい」と宣言した。前回大会は全7試合に2番で先発して出塁率5割。今回は合宿中の22、23日のソフトバンクとの壮行試合に1番で先発するなど、1番起用が有力だ。22日は2安打を放つなど、高めの速球に対応するための新打撃