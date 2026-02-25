ウクライナにロシアが侵攻を始めてから、24日で4年です。ウクライナでは、男性は18歳から兵役の対象になりますが、家族との生活を選ぶなどして国をあとにする若者も後を絶ちません。こうした中、国に残り戦場に向かうことを選んだ若者を取材しました。■ゼレンスキー大統領、戦争の終結望むも「ウクライナが終わることは許さない」ビデオメッセージを公開した、ウクライナのゼレンスキー大統領。ウクライナ・ゼレンスキー大統領「