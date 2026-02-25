きょう未明、千葉県野田市の80代の高齢夫婦の住宅に3人が押し入り、バールのようなもので殴るなどの暴行を加えたうえ金庫を奪いました。3人は現在も逃走中です。きょう（25日）午前2時すぎ、野田市大殿井の80代の夫婦が暮らす住宅で「殴られ金庫をとられた」と110番通報がありました。警察によりますと、3人は80代の夫婦の手足を縛り、男性の頭を複数回バールのようなもので殴ったうえ、金庫を奪って逃走したということです。男性