NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.63（-0.68-1.03%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は続落。イランのタフト・ラヴァンチ外務次官が米国との合意に達するために必要なあらゆる措置を取る準備ができていると述べたことが重しとなった。また、イランのアラグチ外相は「米国との合意は手の届くところにあるが、外交が優先される場合に限る」と語った。 時間外取引で４月限は６７．１５ドル