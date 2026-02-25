日本テレビの森圭介アナウンサーが２５日までに自身のインスタグラムを更新。亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。森アナは「バンド好き少年だった中学生のころ、ＬＵＮＡＳＥＡを朝から晩まで聞いていたわけで。初めてコピーバンドで演奏したのもＬＵＮＡＳＥＡだったし」と明かし、「それから何年も経って、仕事でご一緒した時は、緊張で何もし