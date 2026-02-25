©ABCテレビ ©ABCテレビ 先日、王道バラエティとして放送が発表されたM-1王者・たくろうの関西初冠特番「たくろうの○○やってみたろう」が、実は全く別の顔を持つ番組であったことが判明した。番組の真のタイトルは、サイコホラーバラエティ「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」。M-1王者への副賞は、絶望の招待状だった！ 初回ロケ当日、たくろうの二人のもとに届いた謎の