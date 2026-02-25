埼玉県とさいたま市は、長年の懸案であった埼玉高速鉄道線（地下鉄7号線）の浦和美園〜岩槻駅間の延伸計画について、2041年の開業を目標とすることで合意しました。2026年3月末までに鉄道事業者へ事業要請を行い、総事業費約1,440億円を投じて「埼玉スタジアム駅（仮称）」を含む新駅を設置します。これにより、サッカー観戦の利便性向上はもちろん、岩槻エリアから都心へのアクセスが劇的に改善されます。本記事では、最新の延伸