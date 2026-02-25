今冬にJ２のRB大宮アルディージャからオランダの強豪AZに移籍したDF市原吏音は、ベンチ入りはしているものの、まだデビューを飾っていない。それでも、リザーブチームであるヨングAZでは存在感を放っている。現地２月23日に開催されたオランダ２部第28節のFCデン・ボス戦（２―２）では、２試合連続のフル出場。初アシストをマークした。１−２で迎えた後半アディショナルタイム１分、最終ラインから正確な縦パスをズバッ