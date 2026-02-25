ソフトバンクは２５日からの台湾遠征に向け、２４日にキャンプ地の宮崎からチャーター便で現地入りした。今季新加入の徐若熙投手（２５）にとっては母国での対外試合デビューとなり、小久保裕紀監督（５４）は「徐若熙がホークスの一員になった中での台湾凱旋。いい試合になれば」と期待。右腕も「楽しみ。いろんなことを考えず、自分の準備をしっかりして臨みたい」と意気込んだ。台湾球界のエース級とされる徐の登板が見込ま