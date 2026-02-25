【目撃】ヤクルト春季キャンプ（２４日、沖縄・浦添）で、メイングラウンドの外野寄りからひときわ元気な声が響いた。野手陣がメディシンボールを使い、ラグビーのようにパスを回しながらチーム形式で競い合うメニュー。活気の中心にいたのは、助っ人コンビのホセ・オスナ内野手（３３）とドミンゴ・サンタナ外野手（３３）だ。日本球界で長くプレーする外国人選手は、全体練習を外れて別メニューで調整していても不思議はない。