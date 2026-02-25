トランプ大統領が２４日、全世界に対し１０％の新関税を発動した。トランプ氏が昨年４月、各国ばらばらの税率（１０〜４１％）となる相互関税を発表し、世界を混乱させてきた。当初、日本は２４％と発表されたが、度重なる交渉の結果、１５％となった。しかし、米連邦最高裁は２０日、トランプ氏が各国に課した相互関税について、トランプ氏には関税を課す権限がないとして、違憲だとする判決を下した。最高裁は、関税は外