コヨーテに襲われた野良猫 画像はイメージです カリフォルニアの動物保護施設San Diego Humane Societyが、保護している茶トラ猫のために盛大な「卒業式」を開きました。 2025年7月、野良猫のKyle（２歳）は野生のコヨーテに襲われ首と胸に大けがをして、同施設へ運ばれてきました。そこでKyleはただちに治療を受け、そのまま隔離生活に入りました。 カリフォルニア州では、狂犬病を媒介する可能性