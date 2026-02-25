巨人の尾中智哉打撃投手（３８）は今季、ブルペン捕手から配置転換された異色の経歴の持ち主だ。選手たちをサポートする新たな挑戦への思いを聞いた。スポーツ報知では、チームを支える裏方スタッフを随時紹介する。響き渡る打球音をＢＧＭに、リズム良く腕を振った。尾中氏は２０１６年の３軍創設を受けて、ＢＣ信濃からブルペン捕手として巨人に加入。今季から、新たな“仕事”に取り組む。「阿部監督からも『野手から打撃投